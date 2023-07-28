Налетел на пешехода: водитель иномарки сбил пожилого человека в Хабаровске

86-летнего мужчину сбили на переходе в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Днем 27 июля произошла авария на пешеходном переходе по улице Серышева. Водитель иномарки не пропустил мужчину, которые переходил дорогу по зебре.

- В 13:10 водитель «Тойоты-Короллы» сбил 86-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу. Пожилого человека госпитализировали, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем авто находился 33-летний мужчина. У него практически нет водительского стажа. Права он получил в 2023 году. Известно, что он был трезв в момент аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать ПДД. Они напоминают, что приближаясь к пешеходным переходам, нужно сбавлять скорость, чтобы успеть остановиться в случае появления человека на дороге.

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