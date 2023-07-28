Абитуриенты из Хабаровского края поступили в театральную школу Олега Табакова Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Весной в Хабаровске впервые прошли прослушивания в Московскую театральную школу Олега Табакова. Заявки подали около 60 человек, из которых только двое были зачислены в единственное театральное учебное заведение России. Это Степан Смирнов из Хабаровска и Артур Баркевич из Комсомольска.

- По итогам финала, проходившего в Москве, 24 абитуриента стали студентами школы Олега Табакова. Они будут бесплатно обучаться у ведущих артистов России и проживать в школе-пансионе в историческом центре Москвы, - сказал худрук школы Владимир Машков.

С первого курса студенты будут выходить на сцену вместе с преподавателями-артистами. После пяти лет обучения выпускники получают диплом «Артиста драматического театра и кино».

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