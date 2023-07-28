То ли красный, то ли зеленый: собирающий пробки светофор появился в Хабаровске

Светофор на Краснореченской создает аварийную ситуацию в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

28 июля хабаровчане заметили странно работающий светофор на пересечении Краснореченской и Флегонтова. Устройство, которое должно регулировать движение, наоборот, только мешает водителям и создает аварийные ситуации.

- Он горит и красным, и зеленым одновременно. Первый раз такое вижу. Это очень путает водителей, - делится с «КП» - Хабаровск» Ирина, местная жительница.

Тем временем рабочие огородили пешеходный переход на Флегонтова. Пока не ясно, что они делают, но возможно, работу светофора восстановят после окончания ремонта.

Напомним, ночью в Хабаровске произошло ДТП, в котором погибла женщина. Еще один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Виновника аварии разыскивает полиция.

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