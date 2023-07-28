День тигра отметят в Хабаровске 29 июля
Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева приглашает хабаровчан отпраздновать День тигра. Тематические мероприятия пройдут 29 июля с 11 до 17 часов. Организаторы подготовили сюрприз для гостей: всех, кто придет в одежде тигриного окраса, в оранжевых тонах или с рисунком тигра, ждет бесплатное посещение.
Праздник начнется с церемонии награждения участников и победителей литературного конкурса «Сказки амурского тигра». С 11 до 15 часов будут проходить творческие мастер-классы «Тигруля», «Усатый-полосатый» и «Маска тигра». С 12:00 до 13:30 состоится игровая программа «Тигроведы». Также в 12 часов начнется тематическая экскурсия «Полосатые кошки». С 14:00 до 15:30 посетителям зоосада покажут, как сотрудники кормят хищных кошек. С 15:30 будет проходить флешмоб и выставка рисунков.
В центре внимания 29 июля будут, конечно же, полосатые жители зоосада - 17-летняя Ригма и трехгодовалый Шторм.
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