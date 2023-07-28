Контузия четвертой степени: мужчина избил посетителя кафе в Хабаровске

Травму глаза нанес мужчина посетителю кафе в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Случай произошел в январе 2023 года, когда в одном из кафе города завязалась потасовка. Один из посетителей ударил другого в глаз, из-за чего пострадавший получил тяжелую травму. После осмотра врачи диагностировали у 49-летнего пациента контузию глазного яблока четвертой степени.

- На 48-летнего хабаровчанина завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После расследования все собранные материалы по делу были переданы в суд. По итогам их рассмотрения мужчину приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима.

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