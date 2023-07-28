Дело пары минут: полицейские поймали мужчину, ограбившего пожилую хабаровчанку

Мужчина сорвал золотую цепочку с шеи пожилой жительницы Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

63-летняя хабаровчанка позвонила в полицию и рассказала, что ее ограбил молодой человек возле одной из остановок в Железнодорожном районе. Парень подошел к пенсионерке и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном за 25 тысяч рублей, а после сбежал во дворы.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия и буквально за пару минут нашли грабителя. Им оказался 23-летний местный житель, который раньше уже был судим за кражи. При себе у него нашли цепь, а вот кулон он потерял.

- Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание - лишение свободы сроком до семи лет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На время следствия задержанный будет находиться в СИЗО. После оглашения приговора золотую цепочку, которая является уликой, вернут владелице.

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