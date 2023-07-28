Обчищала кассу под камерами: продавщица присвоила чужие деньги в Биробиджане

Жительницу Биробиджана приговорили к исправительным работам за хищение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продавщица магазина продовольственных товаров регулярно задерживалась после смены. Но делала она это не потому, что любила работу. Она ждала, пока все разойдутся, чтобы вокруг не было свидетелей. В пустом зале она открывала кассу и забирала себе часть денег.

Преступление вскрылось после ревизии. Руководство обнаружило недостачу в 14 тысяч рублей. Разобраться в причинах нехватки средств в кассе помогли камеры наблюдения. На кадрах было видно, как женщина забирает деньги себе.

- Женщину обвинили в хищении чужого имущества. Ущерб она возместила на стадии предварительного расследования. В суде вину признала в полном объеме и раскаялась, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Суд приговорил женщину к четырем месяцам исправительных работ. Теперь пять процентов из ее зарплаты будет удерживаться в доход государства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.