«Ребята отработали на отлично»: две золотые медали завоевали стрелки из Хабаровского края

Хабаровские спортсмены завоевали золото на Юношеской лиге страны по стрельбе Фото: стрелковый союз России

В Московской области прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия «Юношеская лига страны». Спортсмены из Хабаровского края завоевали две золотые медали, обойдя соперников в личном и командном зачетах. В дисциплине «Пневматический пистолет» Владислав Макаров стал сильнейшим среди юношей. А вместе с Анастасией Тупичкиной они завоевали золотые медали и в парном зачете.

- Ребята отработали на отлично. Почти семь часов в напряженном режиме для спортсменов такого возраста - это очень серьезное испытание. Но они справились и оказались лучшими, - сказала тренер спортсменов Лариса Филягина.

Победители лиги скоро начнут готовиться к первенству России по стрельбе, которое пройдет в сентябре 2023 года. У ребят есть все шансы стать лучшими в стране.

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