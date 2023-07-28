Воры украли сейф с 12 миллионами рублей из квартиры в Хабаровске

Сообщается о том, что воры унесли украшения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Неизвестные обчистили квартиру крупной предпринимательницы. Предварительно, у бизнес-леди пропала крупная сумма денег. Расследованием занимается полиция.

- В интересах следствия детали дела не раскрываются, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в городском УМВД России.

Обстоятельства кражи не раскрываются, как и то, сколько было воров. Но удалось выяснить, что из квартиры бизнес-леди пропал сейф, в котором хранилось около 12 миллионов рублей. Также сообщается о том, что воры унесли украшения, однако эту информацию пока подтвердить не удалось.

Кража столь большой суммы трактуется как особо крупный размер. Согласно уголовному кодексу, ворам может грозить до десяти лет колонии.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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