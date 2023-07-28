KION от экосистемы МТС составил подборку сериалов ко Дню дружбы для хабаровчан

Фото: кадр из фильма

Дружба бывает разной – зародившейся в детстве и юности, родительской, женской, мужской, между человеком и животным. А секрет фильмов о дружбе заключается в том, что они, по сути, выполняют главную дружескую функцию – поддерживают в трудные времена, приободряют и дают понять, что вы не одни. К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС составил подборку фильмов и сериалов о дружбе, которые напомнят вам о ценностях этого прекрасного явления, а также о том, что вместе с друзьями можно преодолеть разные сложности. В нашей подборке – проекты на любой вкус: сериалы, голливудские хиты, разговорные комедии и фильмы про животных.

«О чем говорят мужчины»

Пожалуй, самая известная российская комедия о настоящей мужской дружбе, которая выросла из одноименного спектакля «Квартета И» и уже насчитывает множество частей. Леша, Саша, Камиль и Слава знают друг друга много лет, а значит, все секреты у них общие – как и приключения, в которые они постоянно ввязываются. Эти поездки наполнены разговорами о самом важном в их жизни – работе, деньгах, футболе, и, конечно, женщинах.

Фото: кадр из фильма

«Чудо»

Фильм с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном рассказывает о разной дружбе, но в первую очередь о том, как важно быть искренним другом своим детям. Ребенок их экранной пары, мальчик Огги, не самый обычный – он родился с патологией лица, поэтому мальчик носит шлем и не ходит в школу. Желая Огги лучшего, родители все же отдают его в пятый класс, где Огги предстоит столкнуться с вызовами общества, но также встретить и тех, кто готов принять его таким, какой он есть.

Фото: кадр из фильма

«Бэби-тур»

Женская дружба существует – сегодня в этом уже никто не сомневается. И героини актрис Анастасии Поповой, Лины Миримской, Анны Котовой и Марии Осиповой это доказывают, ввязываясь вместе в авантюру, которая может круто изменить их жизни. Они живут в поселке Ливни середины нулевых годов и решают полететь рожать в заграницу, чтобы вслед за ребенком получить гражданство. Между ними нет и следа соперничества, которое еще совсем недавно было обязательным элементом российских сериалов про женщин; они поддерживают и подбадривают друг друга.

«Вика-Ураган»

Еще один новый российский сериал рассказывает о «союзе ненужных людей»: девушке Вике, которая не так давно вышла из колонии, куда попала в результате нелепой случайности, ее особенном сыне Грише, подруге Орловой и одинокой пенсионерке, приютившей их. При этом «Вика-Ураган» - комедия с острым и жизненным юмором. Внутри этого странного квартета случается всякое, но в том, что они дружны и нужны друг другу, сомневаться не приходится. И Вика, как человек с обостренным чувством справедливости, делает все для того, чтобы ее друзьям было хорошо.

«Миа и белый лев»

Фильм французского режиссера Жиля де Мэтра – трогательная история девочки Мии, жизнь которой сильно изменилась после переезда вместе с родителями на ферму в Южную Африке. Здесь ей, городской девочке, поначалу приходится непросто и порой одиноко, но однажды Миа знакомится с белым львенком по имени Чарли. Он и становится ее первым настоящим другом в дикой саванне. Но над судьбой Чарли нависает опасность: отец Мии хочет отдать львенка охотникам за трофеями. Миа не может этого допустить, поэтому вместе с Чарли она сбегает с фермы и отправляется в долгое путешествие по Африке, чтобы передать своего друга в безопасный заповедник Тимбавати.

Фото: кадр из фильма

«Белль и Себастьян», «Белль и Себастьян. Новое поколение»

Книги французской писательницы Сесиль Обри о большой белой собаке Белль и мальчике Себастьяне были экранизированы много раз, и все фильмы про их приключения понравятся и детям, и взрослым – это добрые и поучительные истории, напоминающие о ценностях дружбы. В онлайн-кинотеатре KION можно посмотреть все части. Не так давно на экраны вышла новая серия, действие в которой развивается не в 20, а в 21 веке. Но в ней Себастьяну все так же 10 лет, и он проводит каникулы в горной деревне у бабушки, скучая по школе. Но скука уходит, когда в жизни Себастьяна появляется собака Белль, с которой плохо обращался ее хозяин. Мальчик становится ее главным защитником.

Фото: кадр из фильма

«Маленькие женщины»

Сегодня весь мир говорит о Грете Гервиг, режиссере фильма «Барби», который задал тренд на розовый цвет этим летом. Грета Гервиг практически все свои фильмы посвящает дружбе, но особенно хочется отметить экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Это кино о дружбе в женской семье. Сестры – героини Сирши Ронан, Флоренс Пью, Эммы Уотсон и Элайзы Сканлен - совершенно непохожи друг на друга и в чем-то даже конкурируют, но они по-настоящему любят и поддерживают друг друга, а мама, которую сыграла Лора Дерн, поощряет их удивительное сестринство.

Эти фильмы позволят зрителям насладиться прекрасными историями о дружбе и вместе с героями пережить их радости, печали и приключения. Просмотр фильмов в преддверии Дня Дружбы со своими родными и детьми может стать не только приятным времяпрепровождением, но и замечательной возможностью прочувствовать и обсудить ценность и важность дружеских отношений в нашей жизни.