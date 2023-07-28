Хабаровчан накормят макаронами и проведут по сторожевому кораблю 30 июля

Парад кораблей пройдет в Хабаровске 30 июля Фото: минтуризма Хабаровского края

30 июля в Хабаровске будут отмечать День военно-морского флота. В воскресенье праздничные мероприятия пройдут в спортивно-парковой зоне стадиона имени Ленина.

- Гостей праздника накормят традиционным блюдом моряков - макаронами по-флотски. Будет работать выставка лазного снаряжения и вооружения. А по акватории Амура пройдет парадный строй кораблей. На набережной организуют экскурсии на пограничный сторожевой корабль «Хабаровск», - рассказали в минтуризма Хабаровского края.

Мероприятия начнутся в 11:00. Присоединиться к празднику смогут все желающие.

Уже сегодня, 28 июля, пройдут выступления и пенная дискотека в парке Дома офицеров флота. Начало мероприятий - в 17:00.

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