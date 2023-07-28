Отправиться в Иран и Китай без визы смогут жители Хабаровска с 1 августа

Отправиться в Иран и Китай без визы смогу жители Хабаровска с 1 августа
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Приятная новость для жителей Хабаровска: с 1 августа они, наконец, смогут уехать в Китай без визы. Помимо этого, отправиться в путешествие без этого документа можно будет и в Иран.
Об облегченном режиме въезда в иностранные государства рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.
- Мы работаем по нескольким направлениям. Во-первых, упрощается визовый режим. Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа у нас заработают электронные визы для иностранных граждан, и к этой же дате планируется запустить первые групповые безвизовые поездки с Ираном и Китайской Народной Республикой, - сказал Максим Решетников.
На сегодняшний день государства обменялись списком туроператоров, которые готовы работать в этом направлении. Все процедуры завершены, и со дня на день снова можно будет отправиться в Поднебесную на выходные.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru