Отправиться в Иран и Китай без визы смогут жители Хабаровска с 1 августа

Отправиться в Иран и Китай без визы смогу жители Хабаровска с 1 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приятная новость для жителей Хабаровска: с 1 августа они, наконец, смогут уехать в Китай без визы. Помимо этого, отправиться в путешествие без этого документа можно будет и в Иран.

Об облегченном режиме въезда в иностранные государства рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

- Мы работаем по нескольким направлениям. Во-первых, упрощается визовый режим. Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа у нас заработают электронные визы для иностранных граждан, и к этой же дате планируется запустить первые групповые безвизовые поездки с Ираном и Китайской Народной Республикой, - сказал Максим Решетников.

На сегодняшний день государства обменялись списком туроператоров, которые готовы работать в этом направлении. Все процедуры завершены, и со дня на день снова можно будет отправиться в Поднебесную на выходные.

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