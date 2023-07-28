Больше 120 пожаров полыхает в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае растет число природных пожаров. По данным на утро 28 июля, в крае горит 122 термоточки на общей площади 309 тысяч гектаров. Локализованы пока только три на 11 тысяча гектаров. Продолжает гореть 109 территорий.

За минувшие сутки пожарные смогли потушить восемь возгораний на площади 19 тысяч гектаров. С остальными борются 355 человек, 57 единиц техники, из которых 17 бульдозеров, четыре вездехода, пять тракторов, одна пожарная машина и шесть воздушных суден: один С-182, четыре Ми-8 и один Пайпер-28.

- Действующие лесные пожары находятся на значительном удалении от объектов экономики и населенных пунктов, угрозы не представляют, - рассказали в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 611 пожаров на общей площади 665,4 тысячи гектаров. Возможной причиной огня стали грозы, которые, в свою очередь, возникают из-за жаркой погоды и недостатка дождей. В регионе продолжает действовать режим ЧС, посещение лесов по сей день строго запрещено.

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