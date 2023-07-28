Один нарушил, второй выпил: джип и иномарка столкнулись в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

Ночью 27 июля в Магадане по улице Парковой произошла авария. Выяснилось, что ее устроил 19-летний парень на Toyota Chaser. Он нарушил правила и влетел в джип.

- Молодой человек, нарушив ПДД, совершил поворот налево, в результате чего произошло столкновение с автомашиной Mitsubishi Pajero. Водитель внедорожника 1984 года рождения также не соблюдал требования правил и находился в состоянии алкогольного опьянения. От столкновения джип совершил наезд на опору дорожного знака, - рассказали в ГИБДД Магадана.

В итоге пострадали только машины и дорожные объекты. Водители травм не получили. Инспекторы также выяснили, что ни у кого из них не было страховки.

Сейчас ГИБДД проводит проверку. Она напоминает, что за управление автомобилем в пьяном виде или отказ проходить медосвидетельствование грозит штраф в 30 тысяч рублей или вовсе лишение прав до двух лет. За второй промах уже наступает уголовная ответственность. Там наказание строже - штраф до полумиллиона или колония до двух лет. Сам автомобиль подлежит конфискации и обращению в собственность государства.

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