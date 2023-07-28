Кладбища превратили в свалку в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

Кладбища в Облученском районе Еврейской автономной области превратились в настоящую свалку. Прокуратура провела проверку и заставила администрации навести там порядок.

Речь идет о местах захоронений в поселках Хинганск, Теплоозерск, Биракан и селе Семисточное. В некоторых местах там образовались горы мусора из бытовых отходов и венков с цветами.

- В нарушение требований законодательства о погребении и похоронном деле, действующих санитарных норм и правил кладбища не имеют автостоянок, а также не оборудованы контейнерными площадками для накопления твердых коммунальных отходов, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Надзорный орган составил четыре иска и направил их в суд. Он потребовал обязать местные власти убрать территории кладбищ. Пока суд их рассматривает, а прокуратура взяла на контроль устранение всех нарушений.

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