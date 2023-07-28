Почти 11,5 тысячи пассажиров улетели в Санкт-Петербург из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае назвали самый популярный авиамаршрут. Им стал рейс в Санкт-Петербург. Жители региона рады посмотреть на достопримечательности города на Неве, тем более, там есть куда сходить. С начала отпусков, 1 июня, туда улетели 11413 человек.

- Упускать такую возможность нельзя: сразу несколько перевозчиков выполняют полеты по данному направлению. Впервые в истории воздушной гавани к осуществлению рейсов в этом весенне-летнем расписании приступили «Аэрофлот» и авиакомпания iFly. Кроме того, продолжает соединять Хабаровск и Санкт-Петербург авиакомпания «Уральские авиалинии» (с посадкой в Екатеринбурге), - рассказали в аэропорту Хабаровска.

Улететь в Питер можно каждый день: туда летают три авиакомпании. Так, «Аэрофлот» отправляется по средам и воскресеньям в 12:40, iFly Airlines - по вторникам в 04:40, по пятницам - в 12:40, «Уральские авиалинии» летают каждый день в 12:20.

Стоимость перелета в кассах хабаровского аэропорта начинается от 8335 рублей в одну сторону. А на сентябрь остались еще субсидированные билеты.

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