Женщина из Хабаровского края избила ребенка из-за велосипеда

Сначала женщина избила ребенка, а затем напала на прохожую, которая пыталась ее остановить Фото: скриншот с видео

Стала известна предварительная причина нападения женщины на 11-летнего мальчика в поселке Хор. Со слов задержанной 35-летней нападавшей, ребенок поругался с ее сыном из-за велосипеда. Несмотря на то, что побои женщина отрицает, она подтвердила, что конфликт состоялся во дворе жилого дома.

По версии задержанной, ребенок столкнул одного из пятерых ее детей с велика. Тогда она подошла к ребенку и высказала ему претензию. Она отрицает, что ударила мальчика. Тем не менее полиция зафиксировала ушибы и ссадины, один из которых пришелся на паховую область. Свидетели также подтвердили, что женщина нецензурно выражалась и избивала руками ребенка.

- Прокуратура района имени Лазо проводит проверку. Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

Нарушительницу задержала полиция Фото: Telegram/@bigbro_khb

В настоящее время правоохранители выясняют, состоит ли семья нападавшей на учете в органах профилактики. Пострадавшему мальчику была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Избила 11-летнего ребенка на улице: 35-летняя мать пятерых детей напала на мальчика в Хабаровском крае (подробнее)