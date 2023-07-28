Три килограмма золота нашли у жителя Магадана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Колыме приговор суда вынесли 43-летнему мужчине. У него дома нашли несколько килограммов драгоценного металла. Однако обогатиться нечестным путем ему не удалось, магаданца поймали сотрудники полиции.

Золото и серебро он добывал сам с мая по сентябрь 2021 года в Сусуманском районе недалеко от поселка Беличан. Всего удалось накопить три килограмма драгоценного металла, которые позже он переплавил в 13 цилиндрических слитков и спрятал в автозапчасти. Их он пытался вывезти в Ингушетию.

- Противоправная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ России и ЛУ МВД России в аэропорту «Шереметьево», драгметалл стоимостью около восьми миллионов рублей изъят из незаконного оборота, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд назначил мужчине условный срок - два года. Также он должен заплатить 300 тысяч рублей штрафа.

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