Первый поезд проехал по международному мосту в ЕАО Фото: ДВЖД

В Еврейской автономной области приняли первый контейнерный поезд, который проехал по международному мосту Нижнеленинское - Тунцзян. Его конечной точкой станет станция Электроугли в Подмосковье.

- Это первый состав с импортным грузом, прошедший по данному мостовому переходу. Ранее направление использовалось только для экспортных отправок угля и руды, - рассказали представители Дальневосточной железной дороги.

Поезд доставит в Московскую область 55 контейнеров с автомобильными комплектующими.

Специалисты ДВЖД говорят, что такая работа позволяет использовать инфраструктуру Восточного полигона наиболее эффективно. На первом этапе планируется отправлять со станции Тунцзян в Китае один контейнерный поезд в неделю. Всего с начала этого года по международному мосту перевезли больше 1,3 миллиона тонн различных грузов.

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