Мой дом - твой дом: сельчанин из ЕАО зарегистрировал в своей квартире китайца

Житель ЕАО за деньги зарегистрировал в доме китайца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Еврейской автономной области административное наказание понесет житель села Башмаково. Он решил сделать «доброе» дело и за деньги зарегистрировал у себя дома гражданина Китая. Нарушение во время проверки обнаружил начальник отделения по вопросам миграции Ленинского отдела полиции.

- В ходе оперативно-профилактических мероприятий был установлен житель села Башмак 1960 года рождения, который фиктивно зарегистрировал в своем доме гражданина КНР, - сообщили в УМВД России по ЕАО.

Иностранец хотел продлить регистрацию, для этого ему и понадобилась прописка.

В полиции напомнили, что с 2014 года такой поступок несет за собой и уголовную ответственность. За помощь иностранцам можно лишится свободы на три года. Так что нужно хорошо подумать, прежде чем принимать такие решения.

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