Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске появится новый спортивно-оздоровительный комплекс. Его проект обсудили на заседании общественного совета Индустриального района. Актуальные инициативы, которые озвучивают на таких совещаниях, войдут в мастер-план развития города, который в сентябре Михаил Дегтярев предоставит Владимиру Путину на ВЭФ.

Руководитель проекта Анастасия Ильяхина подробно рассказала о нем и ответила на все вопросы. В комплекс войдет 50-метровый бассейн, который неплохо впишется в Пятую площадку.

- Почему выбраны именно эти территории? В первую очередь, мы ориентировались на людей. Главное, что большое число хабаровчан получит такой востребованный объект. Во-вторых, это удачное расположение участка. Он находится на пересечении улиц Световой и Узловой, там очень удобные подъездные пути, и спортивный комплекс будет в прямой доступности к основным магистралям – улицам Краснореченской и Павла Морозова, - рассказала Анастасия Иляхина.

Важным моментом станет выбор места для строительства. Расходы на себя полностью взяла администрация города. Специалисты мэрии разрабатывают смету, в которую включены и пожелания хабаровчан. Например, там учли просьбы создать несколько отдельных раздевалок для родителей с совсем маленькими детьми.

Построить комплекс хотят по концессионному соглашению, после окончания работ он останется на балансе города. Всего на него понадобится потратить 710 миллионов рублей, 281 из которых готов вложить инвестор, а 120 – город. После завершения строительства его будут использовать и для льготных программ, и для проведения соревнований. Как раз для этого и нужен длинный бассейн.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.