Помощь за два миллиона: хабаровский лесничий получил крупную взятку Фото: УМВД Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе за решетку отправился местный лесничий. Полиция задержала его за крупную взятку – мужчина получил два миллиона рублей. Преступление вскрылось во время работы оперативников.

Деньги 59-летний мужчина «заработал» еще в июле 2020 года. За деньги он пытался помочь бизнесмену.

- Мужчина, пребывая в занимаемой должности, контролировал процесс лесовостановления, которое по договору осуществлял индивидуальный предприниматель. За утверждение актов выполненных работ и общее покровительство последний передал злоумышленнику взятку, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователи завели уголовное дело. Такая сумма считается в уголовном кодексе особо крупным размером. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей – 28 июля его арестовали. Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.