Теплицы для выращивания овощей расширяются в Хабаровском крае

Теплицы по выращиванию овощей расширяются в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае расширяют теплицы по выращиванию зелени и овощей. В этом году для фермеров ввели новую меру поддержки – им компенсируют затраты на электричество.

Чтобы овощей хватило всем, строят новые теплицы. В регионе сейчас растет 24 вида зеленых культур, а в этом году начали строительство третьей очереди теплиц на 1, 34 гектара. На второй очереди в 0, 35 гектара работы продолжаются. Потом здесь будут расти огурцы и томаты.

- С 2014 года мы каждый год понемногу наращивали объемы и площади в нашем хозяйстве. В этом году у нас самая большая стройка. В первой очереди мы выращиваем зелень и салат, во второй – будет рассада помидоров и огурцов для третьей очереди, которая будет пересаживаться. Мы и дальше хотим наращивать объемы производства зеленных культур и думаем о расширении. Поддержка от государства есть, и мы ее ощущаем. Например, за купленное оборудование нам вернули уже около 40 процентов от его стоимости, - рассказал фермер Виктор Бутков.

Также по поручению Михаила Мишустина с прошлого года ввели поддержку на создание и обновление теплиц. После возобновления в 2020 году поддержки специалисты заметили рост производства овощей и зелени почти на треть.

Всего в регионе есть четыре комплекса площадью восемь гектаров. за полгода там произвели 1, 8 тысячи тонн овощей и зелени – это на 10, 4 процента больше, чем в первом полугодии прошлого года. За все 12 месяцев 2022-го вырастили 2, 6 тысячи тонн.

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