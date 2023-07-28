За ее жизнь борются врачи: юная комсомольчанка получила серьезные травмы в аварии

Молодая девушка с тяжелыми травмами попала в больницу после ДТП в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

Летний вечер 28 июля закончился для юных комсомольчан поездкой в больницу. Компания молодых парней и девушек попала в серьезную аварию на улице Лазо.

ДТП произошло около 18 часов. Виновником аварии стал 44-летний мужчина на Toyota Corona с трехлетним стажем.

- Водитель двигался по улице Лазо со стороны улицы Водонасосной в сторону Северного шоссе, в районе дома №86 по улице Лазо при совершении разворота, не предоставил преимущество в движении транспортному средству Toyota Mark II, который двигался во встречном направлении, - рассказали в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

За рулем «Марка» был 18-летний парень, который получил права меньше года назад. Он попытался уйти от столкновений и слетел с проезжей части, где въехал в элетроопору.

В итоге травмы получили два пассажира юного водителя. Девушка 18 лет ехала сзади слева и была пристегнута ремнем, но получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в больнице, где за нее борются врачи. Второй пассажир тоже попал в медучреждение с травмами.

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