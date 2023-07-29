Оборот производителя трансформаторов в ТОР «Хабаровск» превысил один миллиард рублей в 2023 году

Компания собирает оборудование в основном из российских или белорусских комплектующих Фото: Администрация Хабаровска

Один из резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» достиг миллиардного оборота в 2023 году. Речь идет о предприятии «Энергоимпульс+», который производит трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

- Компания работает с РЖД в рамках проекта по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. Устройствами резидента пользуются и городские предприятия, - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Компания собирает оборудование в основном из российских или белорусских комплектующих. Доля импортозамещения - 80 процентов. Все остальное поставляется из дружественных стран, в основном из Китая. Некоторые комплектующие производятся здесь же, например, пластиковая изоляция.

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