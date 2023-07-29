38 новых труднодоступных лесных пожаров обнаружены в Хабаровском крае и Якутии

В основном горят юг Якутии и север Хабаровского края
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае и Якутии продолжают бушевать сухие грозы. За 26 июля в обоих регионах зафиксировано 38 новых очагов лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
В основном горят юг Якутии и север Хабаровского края. Все очаги находятся в труднодоступных местах. Всего зафиксировано порядка 121 возгорания.
Леса тушат свыше 1,3 тысячи парашютистов-десантников, сотрудников лесных пожарных станций и других сил. Привлечены 70 лесопожарных тракторов, бульдозеров и другой техники.
Жаркая и ветреная погода в Хабаровском крае и Якутии будет стоять около двух недель. За этот период возможны новые возгорания.
В Хабаровском крае и Якутии введен режим ЧС. Также запрещено посещать леса.
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