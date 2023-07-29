Рысь, медведь и косуля попали в фотоловушку в Болоньском заповеднике Хабаровского края

В 2023 году автоматические камеры появились на кордонах Килтасин и Вахтар Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Болоньском заповеднике пополнилась коллекция фотографий диких животных. В объективы фотоловушек попали рысь, лисица, заяц, медведь и косуля. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалистам стало проще собирать документальную базу присутствия диких животных на территории Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В 2023 году автоматические камеры появились на кордонах Килтасин и Вахтар. С этих точек дежурные инспекторы каждые две недели получают новый материал. Специалистам стало проще собирать документальную базу присутствия диких животных на территории.

Инспекторы могут регулярно менять дислокацию фотоловушек Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Например, рысь впервые попала в объектив летом и при свете дня. Обычно эти животные выходят ночью и редко заходят на болота.

Рысь впервые попала в объектив летом и при свете дня Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

К осени специалисты планируют установить камеры на кормовые озера, чтобы наблюдать за водоплавающими птицами. Они остановятся в заповеднике во время перелета на зимовку в Китай.

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