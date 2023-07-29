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НовостиДом. Семья29 июля 2023 2:04

Рысь, медведь и косуля попали в фотоловушку в Болоньском заповеднике Хабаровского края

Диких животных сняла фотоловушка в заповеднике Хабаровского края
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
В 2023 году автоматические камеры появились на кордонах Килтасин и Вахтар

В 2023 году автоматические камеры появились на кордонах Килтасин и Вахтар

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Болоньском заповеднике пополнилась коллекция фотографий диких животных. В объективы фотоловушек попали рысь, лисица, заяц, медведь и косуля. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалистам стало проще собирать документальную базу присутствия диких животных на территории

Специалистам стало проще собирать документальную базу присутствия диких животных на территории

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В 2023 году автоматические камеры появились на кордонах Килтасин и Вахтар. С этих точек дежурные инспекторы каждые две недели получают новый материал. Специалистам стало проще собирать документальную базу присутствия диких животных на территории.

Инспекторы могут регулярно менять дислокацию фотоловушек

Инспекторы могут регулярно менять дислокацию фотоловушек

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Например, рысь впервые попала в объектив летом и при свете дня. Обычно эти животные выходят ночью и редко заходят на болота.

Рысь впервые попала в объектив летом и при свете дня

Рысь впервые попала в объектив летом и при свете дня

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

К осени специалисты планируют установить камеры на кормовые озера, чтобы наблюдать за водоплавающими птицами. Они остановятся в заповеднике во время перелета на зимовку в Китай.

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