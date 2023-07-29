Рысь, медведь и косуля попали в фотоловушку в Болоньском заповеднике Хабаровского края

В 2023 году автоматические камеры появились на кордонах Килтасин и Вахтар
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
В Болоньском заповеднике пополнилась коллекция фотографий диких животных. В объективы фотоловушек попали рысь, лисица, заяц, медведь и косуля. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Специалистам стало проще собирать документальную базу присутствия диких животных на территории
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
В 2023 году автоматические камеры появились на кордонах Килтасин и Вахтар. С этих точек дежурные инспекторы каждые две недели получают новый материал. Специалистам стало проще собирать документальную базу присутствия диких животных на территории.
Инспекторы могут регулярно менять дислокацию фотоловушек
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Например, рысь впервые попала в объектив летом и при свете дня. Обычно эти животные выходят ночью и редко заходят на болота.
Рысь впервые попала в объектив летом и при свете дня
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
К осени специалисты планируют установить камеры на кормовые озера, чтобы наблюдать за водоплавающими птицами. Они остановятся в заповеднике во время перелета на зимовку в Китай.
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