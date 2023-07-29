Суд приговорил жителя Магадана к исправительным работам за уклонение от призыва

По версии следствия, парень бегал от службы практически три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летний житель Магадана предстал перед судом за уклонение от призыва и дискредитацию российской армии. По версии следствия, парень бегал от службы практически три года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Следствие считает, что магаданец уклонялся от призыва с 20 октября 2019-го по 21 сентября 2022 года. Отсрочки у него не было, оснований не идти в армию - тоже. Более того, парень разместил в интернете фейковую информацию о действиях российской армии в зоне СВО.

Уголовные дела были заведены по статьям «Уклонение от призыва на военную службу» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием заработной платы в доход государства, - рассказали в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

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