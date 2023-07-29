Участникам СВО выделят бесплатные земельные участки в Магаданской области

Участки положены военнослужащим, добровольцам и росгвардейцам со специальными званиями полиции Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Колымский парламент принял закон, который бесплатно предоставляет участникам СВО землю. Участки положены военнослужащим, добровольцам и росгвардейцам со специальными званиями полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Магаданской областной думы.

Землю получат участники СВО со званиями Героя РФ или награжденные орденами за заслуги в ходе спецоперации. Претендующие на участки должны быть ветеранами. Если военный погиб или умер от увечий и болезней, полученных в зоне СВО, землю могут получить члены его семьи.

Мобилизованных, контрактников и добровольцев с Колымы, участвующих в СВО, также освободят от транспортного налога за 2022 год. Льгота применяется к «легковушкам» и грузовикам с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Также попадают катера, моторные лодки и другие суда с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил. Участников СВО, владеющих мотоциклами и мотороллерами, тоже освободят от налога.

- Если налогоплательщик владеет двумя или более транспортными средствами, либо имеет право на льготу по другим основаниям, то она предоставляется только на одну единицу техники и по одному основанию по своем усмотрению, - пояснили в парламенте.

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