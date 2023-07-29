«Дни первых» проходят в детских загородных лагерях Хабаровского края

Школьники узнали, чем занимаются активисты, как вступить принять участие в проектах. Фото: пресс-служба РДДМ

В детских лагерях Хабаровского края проходят «Дни первых», на которых рассказывают о Российском движении детей и молодежи. Школьники узнают, чем занимаются активисты, как вступить принять участие в проектах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- «Движению первых» исполнился год. Присоединиться может каждый ребенок и подросток до 18 лет, разделяющий наши ценности. Чтобы стать частью команды, нужно просто зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, – рассказал Александр Воробьев, председатель совета хабаровского регионального отделения.

На встрече школьники сыграли в «Будь в движении». Они прошли через 12 «станций». На каждой игроки больше узнали о работе движения.

Первое отделение «Движения первых» создано на базе детского центра «Созвездие» в Хабаровском крае. В регионе открыто более 150 первичных отделений.

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