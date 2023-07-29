Погода в Хабаровске 30 июля 2023 будет с кратковременным дождем Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Хабаровске 30 июля 2023 будет с кратковременным дождем. Ночью столбики термометров покажут +19+21 градус, днем - около +26+28 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

В южных районах также ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут ливни. Температура ночью будет около +16+21 градуса, днем - от +25 до +30 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

Кратковременные дожди и местами ливни обещают в центральных районах края. Температура ночью от +16 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +23+31 градуса. Ветер юго-западный, южный 5-11 метров в секунду.

В северных районах также кратковременные дожди, местами обещают ливни. Температура ночью +12+18 градусов, днем будет около +23+28 градусов. Ветер различных направлений 4-12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.