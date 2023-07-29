Жителю Пермского края дали девять лет колонии за убийство бывшей девушки в Магадане

Парень сел на девушку сверху, закрыл рот и держал какое-то время Фото: СУ СК России по Магаданской области

История отношений 25-летнего Максима* и 20-летней Ольги* завершилась трагически. Жители Пермского края переехали в Магадан в 2022 году. Здесь в алкогольном и наркотическом угаре парень задушил экс-возлюбленную.

Ольга и Максим встречались пять лет, пара постоянно то сходилась, то расходилась. Год назад девушка вместе со своей 19-летней подругой перебралась в Магадан, позже к ним присоединился парень. На тот момент Ольга и Максим не были в паре.

Подруга Ольги была закладчицей наркотиков и, по одной из версий, Магадан - лишь остановка в криминальном турне. Пара знала о работе девушки, но участие в этом не принимала. По другим данным, переезд случился именно из-за Максима. Парень ранее бывал на Колыме на вахте и регион ему приглянулся.

В декабре 2022 года компания устроила застолье. Пили спиртное, употребляли наркотики. У Ольги случилась истерика: она приревновала бывшего к подруге. Закладчица ушла из дома, Максим, по его словам, стал успокаивать экс-возлюбленную.

Девушка лежала на полу кричала. Парень сел на нее сверху, закрыл рот и держал какое-то время. Когда Ольга перестала сопротивляться, понял, что она умерла. Максим какое-то время просидел в квартире с трупом, пока дверь не открыла хозяйка жилья и не впустила полицейских.

Парня задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Максим твердил, что убивать бывшую не хотел. Однако присяжные сочли парня виновным. Того же мнения был и суд.

- Приговором суда на основании обвинительного вердикта осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет, с ограничением свободы на два года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Подругу-закладчицу также задержали. Она стала фигуранткой уголовного дела по «наркотической» статье.

*Имена изменены

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