Душа в душу: семью из Хабаровского края поздравили с 50-летием совместной жизни

Семейную пару из Хабаровского края наградили за супружеское долголетие Фото: @AMRglava Фото: Социальные сети

Семейной паре из Амурского района вручили памятный знак Правительства Хабаровского края «За супружеское долголетие». Гаер Геннадий Васильевич и Любовь Николаевна прожили вместе больше полувека. Все то время они поддерживали и были опорой друг другу.

- Любовь и Геннадий воспитали двоих детей. Теперь они помогают им заботиться о внуках. Поздравляем семью Гаер со знаменательным событием! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и долгой активной жизни! – сказал глава Амурского района Павел Боровлев.

Торжественная церемония прошла в районном ЗАГС. Поздравить супружескую пару приехала вся их дружная семья.

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