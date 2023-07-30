Душа в душу: семью из Хабаровского края поздравили с 50-летием совместной жизни

Семейную пару из Хабаровского края наградили за супружеское долголетие Фото: @AMRglava
Фото: Социальные сети
Семейной паре из Амурского района вручили памятный знак Правительства Хабаровского края «За супружеское долголетие». Гаер Геннадий Васильевич и Любовь Николаевна прожили вместе больше полувека. Все то время они поддерживали и были опорой друг другу.
- Любовь и Геннадий воспитали двоих детей. Теперь они помогают им заботиться о внуках. Поздравляем семью Гаер со знаменательным событием! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и долгой активной жизни! – сказал глава Амурского района Павел Боровлев.
Торжественная церемония прошла в районном ЗАГС. Поздравить супружескую пару приехала вся их дружная семья.
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