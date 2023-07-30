Погоня «на минималках»: перехват иномарки в Комсомольске попал на видео

Очевидцы сняли на видео погоню за пьяным водителем в Комсомольске Фото: скриншот из видео

В комсомольских пабликах разошлось видео с погоней полиции за иномаркой по ночным улицам города. Водитель внедорожника не хотел останавливаться по требованию, поэтому машине «сели на хвост» два наряда правоохранителей.

Задержать беглеца удалось на проспекте Победы. Иномарка остановилась и к водителю сразу направился один из полицейских. Уже через несколько секунд его коллеги окружили авто и вытащили водителя из салона. Сдаваться «без боя» мужчина не собирался. Но долго сопротивляться у него не получилось. Сначала он кричал «Помогите!», но уже через минуту сдался полиции.

Предположительно, мужчину задержали за вождение в пьяном виде. Его усадили в патрульную машину и забрали в участок. Очевидцам удалось снять на видео момент задержания.

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