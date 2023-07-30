Дожди и жаркая погода ждут Хабаровск 31 июля Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Новые сюрпризы преподнесет погода Хабаровску 31 июля. Очередной дождь накроет краевую столицу этой ночью. Синоптики не исключают осадков и утром. Несмотря на пасмурную погоду, в городе будет жарко и душно.

Температура ночью составит от +17 до +19, а днем поднимется до +28 - +30 градусов. Ветер будет дуть с южного и юго-западного направлений со скоростью 5-11 метров в секунду.

Циклон планирует задержаться и в регионе, принеся 31 июля дожди и высокую влажность. На территории всего Хабаровского края средняя температура днем будет оставаться на уровне +30 градусов.

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