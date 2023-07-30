Ассортимент продукции на ярмарке выходного дня расширяется в Хабаровске Фото: минсельхоз Хабаровского края

Каждую неделю ассортимент продуктов на ярмарке выходного дня, которая проходит у арены «Ерофей», становится все шире. Жители и гости города могут купить овощи, фрукты, ягоды, продукцию пчеловодства, рыбные и мясные деликатесы, квас и многие другие товары от местных производителей. Также гости могут принять участие в еженедельном розыгрыше ящика овощей от фермеров.

Уже наступил сезон созревания овощей и арбузов. В последнее время участники ярмарки привозят все больше продукции. Организаторы также предлагают тематические дни для посетителей. Как сказал глава регионального центра инжиниринга краевого сельхозфонда Константин Могильный, уже были проведены дни местных производителей яиц, молочной и мясной продукции, товаров из районов края. Впереди также запланированы праздники: «День арбузов» и «Медовый спас».

За 24 рабочих дня ярмарки общий объем продаж составил 41 тонну продуктов на сумму более восьми миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.