«Вьюга», «Хабаровск» и «Тайфун»: парадный строй кораблей прошел по Амуру

Парад кораблей прошел в Хабаровске в День ВМФ Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

30 июля в Хабаровске отметили День военно-морского флота (ВМФ). На празднике побывал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В начале мероприятия он поприветствовал состав отряда пограничных сторожевых кораблей, Хабаровской таможни, Росгвардии и их экипажи. А после в акватории Амура прошел парад кораблей.

Возглавил строй пограничный сторожевой корабль «Вьюга». За ним проследовал пограничный корабль управления. Строй дополнили два пограничных сторожевых судна проекта 1248 «Москит»: «Хабаровск» и «Тайфун». Вслед проплыл противодиверсионный катер первого морского отряда Росгвардии «Иван Маслов», а замкнул парадный расчет скоростной патрульный катер таможни «Валерий Зубков».

Закончилась торжественная церемония минутой молчания. Присутствующие почтили память погибших моряков-амурцев и возложили венок на воду.

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