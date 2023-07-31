Внимание, дорожные работы! Перекрыт участок трассы на Николаевск

Дорогу Селихино – Николаевск перекрыли в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае перекрыли дорогу «село Селихино – Николаевск-на-Амуре». Ограничение действует для всех видов транспорта.

- Введено временное ограничение для всех машин на 199 километре дороги Селихино – Николаевск. Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, пока не будет восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и безопасные условия движения, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Ограничение действует на участке от села Циммермановка до села Подгорное с 20 часов 30 июля. Сколько времени понадобится на ремонт трассы, пока неизвестно. Об открытии участка жителей проинформируют дополнительно.

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