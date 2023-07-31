«Она была хранительницей фольклора»: в Хабаровском крае не стало певицы Нины Гейкер

В Хабаровском крае умерла певица Нина Гейкер Фото: mcbamk.ru

Глава Амурского района Павел Боровлев поделился печальной новостью - умерла Нина Павловна Гейкер.

- Сегодня не стало замечательного человека, хранительницы нанайского фольклора, руководителя двух национальных коллективов, певицы, лауреата премии Правительства РФ «Душа России» и почетного гражданина Амурского района, - написал Павел Боровлев в своем телеграм-канале.

Нина Гейкер родилась в 1958 году в селе Ачан Амурского района. В 1983 году она окончила Хабаровское училище искусств по специальности «Дирижер академического хора», а в 1994 году - Хабаровский государственный институт культуры и искусств по специальности «Режиссер театрализованных массовых представлений».

Нина Павловна была специалистом в области нанайского фольклора, этнографии, обычаев, ритуальных обрядов, народного пения, национальной музыки. В 1989 году о творчестве двух коллективов, которыми руководила певица, сняли документальные фильмы: «В гнезде птенца обереги …», «Исцеление радостью».

«КП» - Хабаровск» выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Павловны Гейкер.

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