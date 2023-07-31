Шагнула под колеса: женщину сбили ночью в Хабаровске

Водитель сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

49-летняя хабаровчанка попала под колеса машины, когда пыталась перейти дорогу в неположенном месте на плохо освещенной улице. Водитель не заметил пешехода, внезапно появившегося перед машиной.

- В 23:30 «Тойота-Королла» ехала в сторону улицы Северной. В районе дома № 43/1 по Шелеста автомобиль сбил женщину. Она переходила дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости светофора, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу. Водителю провели медосвидетельствование, которое показало, что 27-летний мужчина был трезв в момент аварии.

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