Не удержалась на ногах: хабаровчанка попала в больницу после поездки в автобусе

Женщина пострадала при падении в автобусе в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Поездка в автобусе обернулась для пожилой хабаровчанки госпитализацией. Женщина не удержалась, когда водитель резко ударил по тормозам. Она упала и ударилась, из-за чего ей потребовалась помощь медиков.

- Это случилось 30 июля примерно в 14:45 в районе дома №166 на Карла Маркса. Водитель автобуса №119 при резком торможении допустил падение пассажира. Травмы получила 75-летняя женщина. Медики на скорой забрали ее в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

60-летний водитель автобуса ГАЗ был трезв. Известно, что в момент ДТП он находился за рулем уже девять часов.

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