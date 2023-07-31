Изменения в законе о рыболовстве не коснутся КМНС в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В России обновили федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». В связи с этим в комитете рыбного хозяйства Хабаровского края рассказали, затронут ли изменения общины коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Отметим, что изменения в законе предусматривают новый принцип распределения рыболовных участков на аукционах. Они начнут действовать с сентября 2024 года.

- КМНС продолжат получать участки для промысла на конкурсах. В новом законе, подписанном 24 июля, общины исключили из общего перехода на аукционное распределение рыболовных участков. Также коренные малочисленные народы смогут воспользоваться перезакреплением уже имеющихся участков на новый срок без торгов: без конкурсов и аукционов, - прокомментировали в краевом комитете рыбного хозяйства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.