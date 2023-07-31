Стать профи или начать сначала: хабаровчане смогут поменять нелюбимую работу

Жителям Хабаровского края помогут сменить профессию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках нацпроекта «Демография» в Хабаровском крае проходит обучение для тех, кто хочет повысить квалификацию или освоить новую профессию. Сделать это можно бесплатно, достаточно подать заявление на портале «Работа в России».

- Федеральный проект «Содействие занятости» ориентирован на тех, кто хочет сохранить свою или устроиться на новую работу, либо вообще сменить род занятий. Многие выбирают программы для развития своей карьеры, повышения дохода и личностного роста, - рассказала первый зампред комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Инна Малинина.

Записаться на обучение могут жители региона старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, незанятые мамы с детьми дошкольного возраста, люди до 35 лет, не имеющие профессии либо испытывающие трудности в трудоустройстве, работники под риском увольнения, безработные, ветераны СВО и члены семей погибших военнослужащих.

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