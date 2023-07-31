Носит темные очки и белую кепку: в Хабаровске ищут пропавшего мужчину

В Хабаровске пропал 75-летний мужчина Фото: ДПСО «Лига Спас»

Волонтеры просят о помощи в поисках пропавшего 75-летнего хабаровчанина. Дмитрий Давыдович Сологуб ушел из дома 30 июля и не вернулся. Последний раз его видели в районе улицы Мирной.

- В момент пропажи Дмитрий был одет в белую спортивную кепку, светло-бежевую рубашку в крупную клетку с коротким рукавом, камуфлированные серые брюки, светлые босоножки. Мужчина носит затемненные коричневые очки. Его рост - 170 сантиметров, глаза голубые, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Возможно, Дмитрий нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает любую информацию о его местоположении, просят сообщать по телефонам +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.