Гепатит обнаружили у одного человека во время выездной акции в Хабаровске Фото: Центр АнтиСПИД

28 июля в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом в Хабаровске прошла оздоровительная акция. Мобильный пункт «Центра АнтиСПИД» работал на набережной в районе речного вокзала. Специалисты делали бесплатные экспресс-тесты на вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекции.

- За три часа работы мобильной бригады диагностику на вирусный гепатит С прошли 65 человек. Исследование проводилось анонимно. У одного из пациентов результат теста оказался положительным, - рассказали в «Центре АнтиСПИД».

Еще 56 человек захотели пройти обследование на ВИЧ. К счастью, все полученные результаты оказались отрицательными.

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