Показательные кормления животных пройдут в хабаровском зоосаде «Приамурский»

Показательные кормления животных пройдут в зоосаде «Приамурский» Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Хабаровчан приглашают посмотреть показательные кормления животных в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева. Сотрудники учреждения уже составили расписание мероприятий на август:

- 5 и 9 августа: дальневосточный леопард Данила - 13:30, японские макаки Кизил и Финик - 14:00, росомаха Маха - 14:30;

- 6 и 20 августа: гималайский медведь Муха - 13:30, декоративные куры - 14:00, белый медведь Алмаз - 14:30;

- 8 августа: кормление и показательный тренинг персидского леопарда Стивена 13:30;

- 10 августа: африканский лев Аслан - 14:00;

- 12 и 26 августа: уссурийские харзы Филипп и Вита - 13:30, белый медведь Алмаз - 14:00, японские макаки Кизил и Финик - 14:30;

- 13 августа: арктические волки Шелдон и Герда - 14:00, красные волки Красотка и Красавчик - 14:15;

- 27 августа: персидский леопард Стивен - 13:30, изюбрь Василек - 14:00, африканский лев Аслан - 14:30.

Обитатели зоосада ждут гостей!

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