«Сюрприз» в кармане: нарушителя ПДД задержали после досмотра в ЕАО

В ЕАО полиция задержала мужчину с наркотиками в кармане
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Переход дороги в неположенном месте стал роковым для жителя села Благословенное. Эта ошибка вскрыла другое преступление мужчины.
Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили нарушителя, чтобы провести профилактическую беседу. Во время разговора мужчина сильно нервничал, что насторожило полицейских. Они решили досмотреть его и нашли во внутреннем кармане куртки сверток с табачной массой со специфическим запахом.
Патрульные задержали 47-летнего мужчину и доставили в отдел полиции. Оказалось, что житель села раньше уже имел проблемы с законом. Он рассказал, что нашел куст наркотического растения рядом со своим домом, нарвал листьев и сделал наркотик. Продавать запрещенку он не собирался.
На мужчину завели две административки: за нарушение ПДД и употребление наркотиков.
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