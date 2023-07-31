Вытрезвители появятся в ЕАО Фото: Иван ВИСЛОВ

Парламентарии ЕАО в первом чтении рассмотрели проект закона об оказании помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Уже скоро в области могут открыться спецорганизации для оказания помощи таким пациентам.

- По сути, речь идет об открытии медвытрезвителей. Почти треть всех преступлений совершается пьяными людьми. Нередко они сами становятся жертвами преступлений из-за своего о состояния или погибают на улицах без помощи медиков. Поэтому областное УМВД обратилось в региональный парламент с просьбой принять необходимый закон. Губернатор внес соответствующий законопроект в заксобрание. Первое чтение документ уже прошел. Осенью будем его дорабатывать. Предполагается, что к новому году и сам закон, и подзаконные акты к нему будут приняты, - сказал председатель парламента ЕАО Роман Бойко.

По словам спикера, на открытие вытрезвителей нужно время, так как необходимо преодолеть ряд трудностей. Это и поиск работников, и решение организационно-правовых вопросов, и финансовая сторона вопроса.

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