Призывники приступили к обучению по 15 специальностям в Хабаровском крае Фото: Виталий ТИМКИВ

В Хабаровском крае стартовало обучение военнослужащих по призыву в учебных центрах по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском и Забайкальском краях. Новобранцы будут осваивать 15 военно-учетных специальностей.

- В ближайшее время курсанты изучат технические характеристики и правила использования, обслуживания вооружения, военной и спецтехники, а также требования общевоинских уставов, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Призывников ждут теоретические и практические занятия. Подготовка проходит по специальной программе, которая включает в себя применение компьютерных тренажеров. Это позволяет в кратчайшие сроки приступить к выполнению служебных обязанностей по предназначению без дополнительной подготовки.

Военнослужащие будут обучаться специальностям механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72Б3 и Т-80, боевых машин пехоты БМП-2. Они уже прошли занятия по огневой, строевой и медицинской подготовке, РХБ защите, военной топографии и связи.

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