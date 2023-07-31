Угроза жизни: хабаровчане боятся падающего дерева на Амурском бульваре

Сильно накренившееся дерево пугает жителей Хабаровска Фото: читатели

Что только может не нравится хабаровчанам: кто-то боится бродячих собак, кто-то переживает за своего ребенка, который ходит в школу по неосвещенной дороге. На этот раз жители краевой столицы обратили внимание на другую угрозу: дерево. Это не просто обычный дуб, растущий себе посредине парка. Это массивное бревно, которое вот-вот рухнет. Хорошо, если не на голову мимо проходящему пешеходу.

Фото опасного объекта в редакцию прислали сами жители, которые переживают за свои жизнь и здоровье. Находится это дерево в микрорайоне Гупровский городок Хабаровска.

- Дерево может упасть в любой момент. Это прямая угроза жизни. Находится оно на Амурском бульваре, остановка Гупровский городок, - предупредили других жителей города хабаровчане.

Дерево действительно растет под большим углом. Держат его ветки других растений. Но очередной сильный ветер может ухудшить обстановку.

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